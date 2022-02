Terytorialsi postawieni w stan gotowości. "Do natychmiastowego stawiennictwa" OPRAC.: Hubert Rabiega

Waldemar Wylegalski

Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej ogłosiło w czwartek zmianę statusu dla żołnierzy na poziom "do natychmiastowego stawiennictwa". Terytorialsi z województw podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego mogą zostać wezwani do jednostek wojskowych w czasie krótszym niż 6 godzin. Żołnierze pozostałych brygad wojsk terytorialnych mogą zostać wezwani do jednostek wojskowych w czasie krótszym niż 12 godzin. Zmiana ma związek ze spodziewanym napływem uchodźców z terenu Ukrainy.