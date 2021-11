Terytorialsi biją rekordy. Żołnierzy WOT jest już 31 tysięcy. Jak zostać żołnierzem WOT?

W sierpniu 2021 r. przekroczony został stan 30 tys. terytorialsów, a teraz już 31-tysięczny żołnierz przekroczył bramę koszar WOT. "Jest to kolejny, ważny krok na drodze do osiągania zdolności operacyjnych formacji. Konsekwentne budowanie liczebności formacji, w tym zwiększanie potencjału osobowego, stanowi swoistą kontrę do wypowiedzi osób uznawanych za ekspertów, którzy wielokrotnie byli zmuszani do zmiany swojej narracji co do kolejnych progów liczebności żołnierzy WOT, komentując, że oto formacja osiągnęła już maksymalny możliwy pułap. Planujemy, że na koniec bieżącego roku osiągniemy liczebność 32 tys. żołnierzy" - informuje rzecznik WOT płk Marek Pietrzak.

Jak zostać żołnierzem WOT

trzeba być pełnoletnim

mieć polskie obywatelstwo

być zdrowym i niekaranym

nie można także pełnić służby w innych rodzajach wojsk czy niektórych służbach mundurowych.

Pełne wyszkolenie terytorialsa trwa trzy lata. Aby dołączyć do terytorialsów, można złożyć wniosek o powołanie do WOT w WKU właściwym dla miejsca zameldowania osobiście lub pocztą. Natomiast do listy spraw urzędowych, jakie można załatwić przez Internet dołączono możliwość złożenia wniosku o powołanie do Wojsk Obrony Terytorialnej.