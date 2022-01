Terlecki o komisji śledczej: To są skomplikowane sprawy, jesteśmy sceptyczni

Jak podkreślił Ryszard Terlecki, Prawo i Sprawiedliwość jest "sceptyczne wobec tego pomysłu".

– Uważamy że to jest niepotrzebne, zajmuje się tym komisja służb specjalnych. Tym bardziej, że trzeba byłoby być może utajniać posiedzenie. To są skomplikowane sprawy, więc jesteśmy sceptyczni, ale zobaczymy, co będzie. My zawsze mamy większość – stwierdził wicemarszałek Sejmu.

Pytany o termin zajęcia się wnioskiem o powołanie komisji śledczej ws. Pegasusa wicemarszałek Sejmu stwierdził, że "jutro lub pojutrze rano" zbierze się prezydium Sejmu, które podejmie decyzję w sprawie terminu głosowania.

– Jeżeli zostanie zgłoszony taki wniosek, to będziemy go procedować – stwierdził w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie.