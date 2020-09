Terlecki: Koalicja nie istnieje. W poniedziałek zbierze się kierownictwo PiS. Zbigniew Ziobro poza rządem?

Wicemarszałek Sejmu podkreślił w piątek w rozmowie z dziennikarzami, że PiS od dwóch tygodni prowadził ze swoimi koalicjantami „mozolne rozmowy, które miały doprowadzić do rekonstrukcji rządu”. - One się załamały wczoraj po głosowaniach w sprawie, na której nam zależało. Nasi koalicjanci bądź głosowali przeciw bądź się wstrzymali. No i z tego oczywiście trzeba wyciągnąć konsekwencje. Wygląda na to, oczywiście nie przesądzajmy, w polityce różne rzeczy są możliwe i wiele się jeszcze może zdarzyć, ale w tej chwili sytuacja jest taka, że praktycznie koalicja nie istnieje i konsekwencje tego będą oczywiście także jeżeli chodzi o stanowiska w rządzie – mówił Terlecki.

Dodał, że w poniedziałek zbierze się kierownictwo PiS, „które rozstrzygnie, jak będą postępować w ciągu najbliższych dni”.– Jeżeli sytuacja będzie taka, że nie będzie wyjścia, nie będzie można działać, przeprowadzać zmian, funkcjonować w takim właśnie mniejszościowym rządzie, to wtedy oczywiście niezbędne okażą się przyspieszone wybory – stwierdził polityk.