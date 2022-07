Teraz jest szczególnie groźny. Gdzie występuje barszcz Sosnowskiego? Co zrobić po kontakcie z nim?

– Barszcz Sosnowskiego to roślina, która zawiera furanokumarynę, substancję trującą. Znajduje się ona we włoskach, które pokrywają zarówno liście, jak i łodygi. I to właśnie w łodygach są bardzo duże jej ilości. Niestety, jeżeli jest wysoka temperatura, roślina ta jest bardzo niebezpieczne – tłumaczy dr Michał Sutkowski.

Prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych ostrzega przed konsekwencjami, z jakimi wiąże się kontakt z tą rośliną. Wskazuje tu przede wszystkim na oparzenia skórne. – Jeżeli do tego dojdzie ekspozycja słoneczna, to potrafi dojść nawet martwicy skóry – dodaje. Zwraca też uwagę na niebezpieczeństwo wiążące się ze spożyciem surowej rośliny. Mogą wystąpić: poparzenie przewodu pokarmowego, krwotok wewnętrzny czy biegunka. Ekspert wspomniał tu o dzieciach z poparzeniami twarzy i jamy ustnej, z którymi rodzice zgłaszają się do lekarzy. Warto więc w tym okresie w sposób szczególny pilnować naszych pociech na świeżym powietrzu, aby uniknąć przykrych skutków kontaktu z tą trującą rośliną.