Tenis. To miała być inna jesień Huberta Hurkacza

Iga Świątek pokochała Paryż po triumfie na kortach Rolanda Garrosa. Wielu oczekiwało, że ze stolicą Francji w końcu zaprzyjaźni się Hubert Hurkacz. Na French Open nie pokazał się z dobrej strony, odpadając już w 1. rundzie. Teraz miało być inaczej. Miał wygrać z Radu Albotem i w 2. rundzie turnieju ATP1000 zmierzyć się z Andriejem Rublowem. Polak w Rzymie nawet pokonał rozstawionego z "piątką" Rosjanina. W Paryżu nie wywalczył sobie szansy na kolejne spotkanie. W 1. rundzie imprezy niespodziewanie lepszy okazał się Albot. Po ponad dwóch godzinach boju wygrał 7:5, 6:7(5), 6:4.

Dla wrocławianina Paryż jest ostatnim przystankiem tegorocznego sezonu (w piątek w parze z Felixem Augierem-Alliasemem zagra w ćwierćfinale gry podwójnej). I tak skróconego z powodu pandemii COVID-19. Hurkacz zagrał ósmy turniej od sierpnia, czyli od momentu "odmrożenia" tenisowego kalendarza. Najlepiej poszło mu w Kolonii, gdzie dotarł do ćwierćfinału. Wtedy pokonał Marca Polmansa i Mishę Zvereva. Trzy razy udało mu się dotrzeć do 2. rundy (US Open, Kitzbuhel i Wiedeń), turniej w Paryżu był trzecim, w którym nie wygrał nawet spotkania (wcześniej wspomniany Roland Garros i przełożony z Cincinnati do Nowego Jorku Western & Southern Open). W lipcu w sensacyjny sposób odpadł w 1. rundzie mistrzostw Polski, przegrywając z 17-letnim Maksem Kaśnikowskim.