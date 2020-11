Tenis: ATP Masters. Daniił Miedwiediew wygrał finał sezonu

Zakończył się jeden z najdziwniejszych sezonów. Kalendarz tegorocznej rywalizacji najlepszych tenisistów został mocno okrojony przez pandemię COVID-19. Koronawirus zabrał kibicom (m.in.) Wimbledon, a pozostałe turnieje drugiej części sezonu rozgrywały się "za zamkniętymi drzwiami". Tak wyglądał też ATP Masters w Londynie, ostatni Turniej Mistrzów w stolicy Anglii (za rok finał sezonu odbędzie się w Turynie).

W finale w O2 Arena spotkali się Dominic Thiem i Daniił Miedwiediew. Mecz lepiej rozpoczął Austriak, ale wysokość przelotową swojej formy osiągnął chyba w półfinale z Novakiem Djokoviciem. W sumie, to kosztem Serba Thiem w tym sezonie zgarnął swój pierwszy wielkoszlemowy triumf. Wygrał we wrześniu US Open, w styczniu napsuł krwi Djokoviciowi, przegrywając z nim w finale Australian Open dopiero po pięciosetowym meczu. W sobotnim półfinale Mastersa Thiem wziął rewanż na Serbie i wygrał 7:5, 6:7(10), 7:6(5), choć w tie-breaku przegrywał już 0:4. - Jego powrót do gry był niesamowity. To co zrobił było wręcz nierealne. Muszę zdjąć kapelusz i mu pogratulować - mówił po meczu Djoković.