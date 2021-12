Ten piernik z przecierem jabłkowym Was zaskoczy! Prosty przepis na pyszne ciasto, które możesz jeść zaraz po zrobieniu

26 listopada to Dzień Ciasta. Ale taką okazję warto świętować codziennie. Mamy dla Was prosty przepis na pyszny piernik, który nie wymaga leżakowania! Ciasto jest miękkie od razu po zrobieniu, a dodatek przecieru jabłkowego sprawia, że jest także wilgotne i puszyste. Korzenne przyprawy i polewa z czekoladą tworzą połączenie idealne. Sprawdź i wypróbuj nasz przepis na piernik z przecierem jabłkowym.

Piernik z przecierem jabłkowym. Ten przepis Was zaskoczy

Piernik to ciasto o słodko-pikantnym smaku, pachnące miodem i dużą ilością przypraw korzennych. Jest to placek niezwykle trwały, przechowywany dawniej nawet przez kilka lat. Wymaga także leżakowania, tzn. po upieczeniu jest twardy i można go jeść dopiero po kilku dniach.

My mamy dla Was przepis na piernik, który możecie jeść zaraz po wykonaniu. Jest wilgotny i miękki dzięki dodatkowi przecieru jabłkowego. Dodatkowo jest bardzo prosty w wykonaniu. Wszystkie składniki możecie wymieszać łyżką i zajmuje to tylko kilka minut. Przecier z jabłek możecie zrobić samodzielnie lub kupić gotowy. Warto zrobić także domowe przyprawy do piernika. Wystarczy połączyć w słoiczku ulubione przyprawy korzenne, np. cynamon, imbir, gałkę muszkatołową, mielone goździki, kardamon i pieprz.

Prosty przepis na piernik z przecierem jabłkowym