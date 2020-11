Temat aborcji dzieli Koalicję Obywatelską. Kompromis czy liberalizacja? Neumann: Nie ma powrotu do kompromisu aborcyjnego

- Uważam, że należy porozmawiać o tym, jak móc wrócić do kompromisu aborcyjnego, w jaki sposób go unowocześnić i dać mu nowe życie po blisko 28 latach, bo on uchronił nas od wojny domowej w sprawie aborcji - powiedział Grzegorz Schetyna w rozmowie z Polsatem. Były przewodniczący PO dodał, że jest przeciwnikiem aborcji na życzenie.

Z kolei w środę były przewodniczący klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej Sławomir Neumann stwierdził, że nie ma powrotu do kompromisu.

- Nie ma powrotu do kompromisu, który był, bo został wysadzony w powietrze - mówił Neumann w RMF FM.

- Nie wiem, co będzie proponować PO, bo jesteśmy na początku dyskusji - dodał.

- Nowoczesna zawsze była za liberalizacją prawa aborcyjnego. Jednocześnie szanujemy poglądy Platformy, w której też są w tej sprawie różne opinie. To co nas jednak łączy w całej Koalicji Obywatelskiej to brak zgody na zaostrzanie stanu prawnego z 1993 roku, do czego doprowadził wyrok TK na zamówienie PiS - powiedziała Katarzyna Lubnauer, cytowana przez "Dziennik.pl".

Na całym zamieszaniu i braku jedności traci więc Koalicja Obywatelska, PO i przewodniczący Borys Budka. Protestujący zarzucają mu, że nie zajął do tej pory jednoznacznego stanowiska i nie wykorzystał sytuacji, kiedy należało atakować osłabiony PiS.