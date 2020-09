Telewizor QLED Q800T zaprasza nas do świata najwyższej rozdzielczości i unikalnego dźwięku

Od debiutu telewizorów z rozdzielczością 8K minęły dwa lata i od tego czasu Samsung udoskonalał modele zaprojektowane z myślą o widzach, dla których jakość obrazu liczy się najbardziej.

W tym roku zadebiutował QLED Q800T z ekranami o rozdzielczości 65,75 i 82 cale, wykorzystujący sztuczną inteligencję i Procesor Quantum 8K, który analizuje obraz i dźwięk, pozwalając widzom odkryć zupełnie nowy wymiar rzeczywistości.

Dzięki technologii sztucznej inteligencji, której sercem jest Procesor Quantum 8K, w telewizorze Q800T automatycznie poprawiana jest jakość obrazu i dźwięku wyświetlanych przez nas materiałów.

Funkcja Inteligentnego Skalowania do 8K sprawia, że wszystko, co oglądamy zostanie podniesione do rozdzielczości jak najbliższej 8K*.

O kinową jakość dźwięku zadbają takie funkcje, jak Dźwięk Podążający za Obiektem (OTS+) czy Aktywny Wzmacniacz Głosu (AVA).

Model Q800T został wzbogacony także o nowe możliwości połączenia ze smartfonem, dzięki funkcjom Dotknij i Wyświetl czy Multi View.