Telekonferencje zdominowały nasze życie. Dane pokazują duże zainteresowanie eleganckimi artykułami, które nosimy w górnych partiach ciała

Allegro, opublikowało raport na temat stosunku Polaków do mody, ich najczęstszych wyborów oraz zwyczajów zakupowych. Od początku 2020 roku sprzedano prawie 50 milionów sztuk produktów z działu moda. Oznacza to, że średnio co minutę do koszyka dodawano 3 sukienki, 4 męskie t-shirty, 6 par damskich butów i 10 sztuk bielizny.

- Rok 2020 przyniósł sporo wyzwań, którym musieliśmy stawić czoło- skomentowała Celestyna Lendo-Zachariasz, Allegro. - Na Allegro pojawiło się blisko 40 proc. więcej sprzedawców w porównaniu do zeszłego roku- dodała.

Śmiało można powiedzieć, że w 2020 roku Polacy postawili na wygodę, ale elegancką. Można też pokusić się o wniosek, że telekonferencje zdominowały nasze życie. Dane pokazują pewną przewagę zainteresowania eleganckimi artykułami, które nosimy w górnych partiach ciała. Panowie, mimo że rzadziej kupowali garnitury, to inwestowali w kamizelki i krótkie spodenki. Panie z kolei stawiały na akcesoria do włosów, biżuterię oraz okulary zerówki.