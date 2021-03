Telekamery Tele Tygodnia 2021 [WYNIKI] [ZDJĘCIA] Socha, Stuhr ze statuetkami, Mikołaj Roznerski ze Złotą Telekamerą [LISTA LAUREATÓW]

Berlinale 2020: WYNIKI. Złoty Niedźwiedź dla "There Is No Evil" Mohammada Rasoulofa [LAUREACI] Pokaz filmu "Szarlatan" Agnieszki Holland

W sobotę (29.02) rozdano nagrody 70. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie. Złotego Niedźwiedzia otrzymał irański film "There Is No Evil" Mohammada Rasoulofa. Poniżej pełna lista laureatów i relacja z uroczystej gali.