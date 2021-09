Tel Awiw: udana operacja rozdzielenia bliźniaczek syjamskich. Pierwszy raz mogły popatrzeć na siebie

- Niewiarygodna radość - mówili lekarze po rozdzieleniu złączonych główkami i plecami bliźniąt syjamskich. Dopiero po operacji mogły one po raz pierwszy spojrzeć na siebie.

12-godzinna operacja przeprowadzona w Izraelu była prawdziwym balansowaniem na granicy życia i śmierci. Dr Isaac Lazar opowiedział The Times of Israel o niezwykłym momencie, kiedy dziewczynki po raz pierwszy spojrzały na siebie. Przez rok były one ze sobą złączone głowami i nie mogły się zobaczyć. Radość rodziców była niewiarygodna.

- Kiedy pielęgniarki połączyły rozdzielone dzieci, te patrzyły na siebie, wydawały dźwięki i delikatnie się dotykały. To było piękne. Można było zobaczyć jak reagują na swój widok. Coś niesamowitego - mówił Lazar.

Jednoroczne bliźniaczki izraelskie, które urodziły się zrośnięte głowami i plecami, po raz pierwszy nawiązały kontakt wzrokowy po przejściu rzadkiej operacji separacji. Operację przeprowadzono w Centrum Medycznym Soroka i wymagała miesięcy przygotowań i zaangażowania dziesiątków ekspertów z Izraela i zagranicy. - To była rzadka i bardzo skomplikowana operacja. Takich zabiegów dokonano na świecie zaledwie 20, a teraz po raz pierwszy w Izraelu – mówił Mickey Gideon, główny neurochirurg dziecięcy w Soroce.