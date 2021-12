Tel Awiw postanowił: będzie czwarta dawka szczepionki przeciwko Covid. Kto ją otrzyma?

Izraelski zespół do spraw Covid-19 (Pandemic Response) orzekł we wtorek wieczorem, że każda osoba w tym kraju w wieku powyżej 60 lat oraz pracownicy medyczni mogą otrzymać czwartą dawkę szczepionki przeciw koronawirusowi firmy Pfizer, poinformował resort zdrowia, podaje The Jerusalem Post..

Czwarta dawka będzie dostępna cztery miesiące po otrzymaniu trzeciej dawki szczepionki. W specjalnym oświadczeniu premier Izraela Naftali Bennett pochwalił komisję za ten ruch, który, jak powiedział, „pomoże nam przezwyciężyć falę Omikron, która ogarnia świat”.

Premier zauważył również, że Izrael jako pierwszy kraj na świecie podawał trzecią dawkę szczepionki i będzie wprowadzał teraz czwartą dawkę szczepionki przeciwko Covid-19.

Kolejna szczepionka przeznaczona będzie dla osób w wieku powyżej 60 lat i dla personelu medycznego w każdym wieku – napisał na Twitterze minister zdrowia Nitzan Horowitz. To jest w tej chwili nasz najwyższy priorytet w odpowiedzi na rozprzestrzeniający się wariant koronawirusa Omikron: ochrona najbardziej narażonych osób dorosłych i zapewnienie bezpieczeństwa personelowi medycznemu.

Jak przypominają światowe agencje, amerykańskie Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom zapewniają już czwartą dawkę osobom z obniżoną odpornością. W październiku tego roku CDC zaktualizowało swoje wytyczne, mówiąc, że osoby z umiarkowaną lub poważnie obniżoną odpornością, które otrzymują trzy dawki szczepionki jako dawki podstawowe, mogą również otrzymać kolejną dawkę przypominającą, w sumie będą to cztery dawki szczepionki przeciw COVID-19.