Teksas: Trump skrytykował Bidena za to, że chce wysyłać wojska do Europy, a nie broni granic USA

Zanim Joe Biden wyśle ​​jakiekolwiek wojska do obrony granicy w Europie Wschodniej, powinien wysłać żołnierzy do obrony naszej granicy tutaj, w Teksasie, powiedział na sobotnim wiecu w Conroe w Teksasie były prezydent Donald Trump.

Trump zaatakował Bidena za przygotowania do wysłania żołnierzy do Europy w obronie Ukrainy, żądając zamiast tego, aby wysłał ich do obrony granicy Ameryki. Oskarżył też obecnego prezydenta o wpuszczenie milionów ludzi do USA, i jednoczesne martwienie się o bezpieczeństwo obcego narodu.

Ale najważniejsza obecnie granica dla nas to nie granica Ukrainy, ale granica Ameryki – mówił Trump i dodał: "Zanim Joe Biden wyśle ​​żołnierzy do obrony granicy w Europie, powinien wysłać ich do obrony naszej granicy tutaj, w Teksasie".

Teksas jest zalewany nielegalnymi migrantami, miejscowe służby nie są w stanie ich powstrzymać. Rodzi to niepokój i irytację miejscowej ludności.