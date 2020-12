Teheran: "Ojca" irańskiego programu budowy broni jądrowej zabito z karabinu sterowanego przez drona (VIDEO)

Naukowiec dostał dwa postrzały w bok, jeden w kręgosłup. Ciężko rannego odwieziono do szpitala. Tam zmarł. Irańczycy podają, że akcja trwała trzy minuty, potem nastąpiła eksplozja, karabin maszynowy wraz z Nissanem zostały zniszczone wybuchem.

Fakhrizadeh wysiadł z samochodu, aby sprawdzić, co się dzieje, wtedy uruchomił się zdalnie kierowany karabin umieszczony w Nissanie, który stał na poboczu, dodaje Fars News.

W pewnej stało się coś, co zatrzymało konwój. Chodziło o jakąś przeszkodę na drodze, ale bardziej prawdopodobne było uderzenie w auto z naukowcem przez inny pojazd.

Iran twierdzi, że taka właśnie broń użyta została do zabójstwa Fakhrizadeha i była sterowana „przez satelitę” , a na miejscu nie było napastników. Być może naprowadzano i sterowano karabinem z pomocą drona.

Obok broni zamontowany jest układ czujników, w tym lunety optyczne, kamery termowizyjne i inne używane do celowania i strzelania.

W operacji, nie było żadnych agentów, a strzelanina odbyła się wyłącznie z użyciem broni automatycznej - podaje irańska agencja, która powołuje się na wojskowe źródła.

Śledczy dodali, że ustalono tożsamość właściciela Nissana, który opuścił kraj w niedzielę, dwa dni po ataku.

Ali Shamkhani, sekretarz Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu, powtórzył to podczas pogrzebu Fakhrizadeha, mówiąc: w ataku wykorzystano „urządzenia elektroniczne”.

Początkowe doniesienie irańskie mówiły, że pickup Nissan eksplodował jako pierwszy, zanim grupa agentów dopadła konwój, wyciągnęła Fakhrizadeha z samochodu i zastrzeliła go na drodze.

Teheran ma dylemat: jak zareagować na zamach? Niektórzy wzywają do natychmiastowego odwetu, inni - w tym prezydent Hassan Rouhnai - zachęcają do cierpliwości.

Teheran obawia się, że jakikolwiek atak wet za wet może zmusić Joe Bidena do wycofania się z obietnicy renegocjacji umowy nuklearnej z Iranem.