TEDE o pandemii, rynku muzycznym w Polsce oraz FAME MMA [WYWIAD]

Jak to się stało, że w Waszym studio pojawił się bar? Naprawdę musiało Wam się nudzić w czasie lockdownu...

Czasem za czymś tęsknisz. Te nasze tęsknoty wynikały oczywiście z pandemii, a że mieliśmy pozostałości baru, który został skonstruowany na imprezę sylwestrową, oczywiście nielegalną, to zrobiliśmy swój bar. Kolega jest barmanem, więc mówił jaką wysokość ma mieć blat. I zrobiliśmy go z płyt OSB, był też obity materiałem z PLN’ów. Większość rzeczy, z których jest zrobiony znalazłem w pomieszczeniu i na zapleczu studia. Zrobiłem go dając radość sobie i innym w postaci małej enklawy plażowej. Teraz przywykłem do tego, że on tam jest, ale faktycznie każdy, kto go jeszcze nie widział, to się nad nim rozpływa, bo jest autentycznie realny - zwłaszcza, że naprawdę działa.