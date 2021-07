Teatr w teatrze: świetne „Czego nie widać” w Lublinie

Rzadko, może za rzadko, chodzę do teatrów na klasyczne komedie. A już szczególnie do wyspecjalizowanych w tym repertuarze placówek, często komercyjnych, choć czasem i publicznych. Mam wrażenie, że łatwo się tam naciąć na pozycje nie tyle nawet płytkie (nie zawsze musi być głęboko), ile kiepsko napisane lub źle wystawione.

Nie ma to jak rechocik, który próbują na tobie wycisnąć ze sceny, a on jakoś więźnie w gardle. Ale też zdarzyło mi się ryczeć na widowni. I wywoływały to tak komedie ambitne, zaprawiane goryczą czy melancholią, jak i beztroskie farsy.

Ostatecznie „Kolacja dla głupca” Francisa Webera idzie w warszawskim Teatrze Ateneum już 20 lat, bo ludzie znajdują tam nie tylko wybitnych aktorów i nie tylko porcyjkę humoru brawurowego, a niewymuszonego, ale i coś więcej: odrobinę człowieczeństwa, chwytanego i bronionego między kaskadami śmiechu.