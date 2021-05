Te zwierzęta potrafią zabić. Spotkasz je w Polsce. Najważniejsze, by ich nie drażnić

Po przeanalizowaniu odstrzelonych osobników okazało się, że były regularnie dokarmiane, przez co nie bały się zbliżyć do ludzi.

Pasjonat wilków, Adam Gełdon z Nadleśnictwa Spychowo, w rozmowie z Onetem wskazuje, że większość sytuacji konfliktowych prowokuje człowiek. Do zachowań generujących ryzyko ataku należą:

celowe nęcenie bądź nieumyślne dokarmianie zwierząt dzikich

niezabezpieczanie stad zwierząt hodowlanych

trzymanie psów na łańcuchach ze świadomością, że w okolicy są wilki

próby nielegalnego wychowywania i przetrzymywania młodych wilków

Adam Gełdon wskazuje, że częściowy odstrzał ma niewielką skuteczność w redukcji szkód, w przeciwieństwie do metod alternatywnych, takich jak zabezpieczenie inwentarza, ogradzenie, płoszenie czy fladry. Co więcej, za jedną z prawdopodobnych przyczyn ataku wilków na leśnych pilarzy uznano właśnie odstrzał ich matki, co miałoby doprowadzić do braku ukształtowania zachowań typowych dla gatunku.