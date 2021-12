Te podcasty edukacyjne dla dzieci warto sprawdzić. Tutaj nie ma ani grama nudy. To świetny sposób na wspólne spędzenie czasu z dzieckiem Magdalena Konczal

Edukacyjne podcasty dla dzieci. Które warto przesłuchać? unsplash/ Alireza Attari

Edukacyjne podcasty dla dzieci to doskonała okazja, żeby odciągnąć maluchy od ekranu monitora, a jednocześnie zachęcić je do poznawania świata wokół nas. Przyroda, książki, kino czy opowieści – to tylko niektóre z tematów poruszanych w proponowanych przez nas podcastach dla dzieci. Ani się obejrzycie, a będziecie słuchać ich wspólnie. Taka forma spędzania czasu łączy w sobie przyjemne z pożytecznym. Stworzyliśmy subiektywny ranking 7 ciekawych podcastów dla dzieci. Zabierzcie swoje pociechy do świata historii, marzeń i niesamowitych opowieści.