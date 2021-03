Te mięśnie napędzają rośliny. Najsłynniejsi siłacze na diecie wegańskiej. Zdjęcia vege sportowców

Dieta wegańska jest często uznawana za szkodliwą i sprzeczną z naszą naturą. Przekonanie co do typowo mięsnej diety naszych przodków pochodzi jeszcze z lat 30. XX wieku, gdy technologia nie pozwalała na wykrycie roślinnych szczątków w znaleziskach archeologicznych. W ciągu ostatnich 10 lat, dzięki nowym metodom badawczym, udało się jednak zidentyfikować liczne roślinne skamieniałości, wskazujące na kluczową rolę roślin w diecie pierwszych ludzi.

Coraz więcej badań naukowych, a także sygnałów płynących ze środowiska wskazuje, że powinniśmy zdecydowanie ograniczyć udział mięsa w naszej diecie, choć dla wielu osób wydaje się to abstrakcyjne. Tym bardziej, że zostaliśmy wychowani w aurze kultu mięsa i nabiału. Niejedno dziecko słyszało podczas obiadu "Mięso zjedz, ziemniaki zostaw", a kampanie reklamowe, takie jak "Pij mleko, będziesz wielki", silnie zakodowały się w naszych głowach. Mięso kojarzone jest z dostatkiem i dobrobytem, dlatego w krajach bogacących się jego spożycie rośnie wprost proporcjonalnie do PKB.

Okazuje się także, że to, jak zbudowane są nasze ciała wskazuje, iż ludzie pierwotni żywili się w dużej mierze roślinami, bo po prostu do takiej diety byli przystosowani. To rośliny były pokarmem, który był dostępny wszędzie. Jakie są na to dowody?