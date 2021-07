Te gwiazdy filmowe walczyły o medale olimpijskie. Zobacz nasze video

Bob Anderson był kaskaderem i choreografem. To dzięki niemu potyczki m.in. we "Władcy pierścieni", "Trzech muszkieterach" czy "Masce Zorro" wyglądały tak dobrze. Odpowiadał za nie także w "Gwiezdnych Wojnach", gdzie w niektórych pojedynkach musiał ubrać kostium Dartha Vadera! Zanim rozpoczął pracę na planie, był szermierzem. W 1952 roku w Helsinkach z reprezentacją Wielkiej Brytanii zajął piąte miejsce.

Hilary Wolf gości u nas w każde święta. To filmowa siostra "Kevina samego w domu". Już wtedy trenowała judo i na tę dyscyplinę postawiła, a nie na aktorstwo. Zajęła dziewiąte miejsce w Atlancie w 1996 roku i trzynaste w Sydney cztery lata później.

Jason Statham to dziś jeden z czołowych aktorów kina akcji. Gwiazda "Transportera", "Niezniszczalnych", "Szybkich i Wściekłych", czy ostatniego hitu "Jeden gniewny człowiek". W przeszłości trenował różne sztuki walki, a także pływał. Swoich sił próbował w skokach do wody, a w 1990 roku był na Igrzyska Wspólnoty Narodów. Walczył o kwalifikację do Barcelony w 1992 roku, ale marzenie o udziale w imprezie czterolecia pozostały niespełnionym marzeniem. Z korzyścią dla fanów kina akcji!