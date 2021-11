Te dane budzą niepokój. Cessak podał liczbę dzieci chorych na COVID-19 w szpitalach

Szczepienia dzieci w Polsce

Cessak przypomniał, że w Polsce zaszczepiono dotąd ok. 1,6 mln młodych ludzi w wieku 12-17 lat. NOP-y zgłoszone do GIS stanowiły 0,02 proc. (312 zgłoszeń) w stosunku do wszystkich zaszczepionych – poinformował w piątek na Twitterze prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Niepożądany odczyn poszczepienny to występujące w określonym czasie po iniekcji pogorszenie stanu zdrowia. Odczyny mogą mieć łagodną, poważną lub ciężką postać. Większość z występujących po szczepionkach przeciw COVID-19 jest łagodnych, objawiających się zaczerwienieniem i krótkotrwałą bolesnością w miejscu wkłucia.