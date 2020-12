TCS 2020/21. Występ polskich skoczków w Oberstdorfie znowu jest możliwy. Czekamy na test Murańki

Kwalifikacje - nieoczekiwanie - wygrał Philipp Aschenwald. Poniedziałkowe zawody na Audi Arena były rozgrywane w losowych warunkach. Często były przerywane z powodu podmuchu wiatru. Drugi był Halvor Egner Granerud, aktualny lider Pucharu Świata, główny faworyt do zdobycia Złotego Orła 69. edycji TCS. Trzeci był Cene Prevc. Być może te rozstrzygnięcia trzeba będzie wyrzucić do śmieci. Granerud jednak pokazał moc. Zagrozić mu chcą oczywiście dwaj Niemcy - Markus Eisenbichler i Karl Geiger, mistrz świata w lotach. We wtorkowy poranek okaże się, czy do rywalizacji wrócą skoczkowie Michala Doleżala. - Wiemy, że reszta naszych skoczków wielokrotnie przechodziła testy i wyniki były negatywne. U Klimka wyszło pozytywnie. Komunikacja ze strony organizatorów jest powolna. Brak elastyczności w ich działaniach jest nie do zaakceptowania. To jest dla mnie zaskakujące, z tego właśnie bierze się złość. Wszyscy wiedzieli, że może to spotkać każdego - mówił trener reprezentacji Polski w rozmowie z dziennikarzem Eurosportu Kacprem Merkiem.