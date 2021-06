Tatuaże słoneczne: najgorsze wzory. Alternatywa dla igieł czy niebezpieczna moda?

Tatuaż słoneczny niebezpieczny dla zdrowia

Idea powstawania tatuażu słonecznego oparta jest na kontraście między opaloną a nieopaloną skórą. Jak go uzyskać? Na ciało należy przykleić szablon lub narysować wzór kremem do opalania. Oznacza to, że pozostałe partie skóry nie są nasmarowane, a co za tym idzie - narażone na działanie szkodliwych promieni UV.