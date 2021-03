Taśmy Obajtka. Bernadetta Obajtek: "Daniel powiedział, żebym się kontaktowała z panem, jak Polskę dzielić". "GW" opublikowała nowe nagrania

- A to nic, to akurat, przyjacielu, ciebie nie dotyczy, taka sytuacja, że się zastanawiamy z chłopakami. Ty jesteś od grubszych tematów, tych dwóch chłopaków i jeszcze ten mój przyjaciel, który nam pomaga, a w Bieruniu, no, k****, tam, Szymek, musisz coś mieć, bo, słuchaj. Ty jesteś w porządku człowiek, ale sam wiesz, jak to wygląda jechać tam na dzień, na dwa, jak tu mamy, kurwa, tyle tematów - miał tłumaczyć Obajtek.

"Gazeta" opublikowała także rozmowę Szymona z "Bernadką", która miała się odbyć 18 sierpnia 2009 r., gdy jeden z kontrahentów TT Plastu żądał możliwości zwrotu wadliwego towaru. W tej sprawie z Szymonem miał skontaktować się również Daniel Obajtek, twierdząc, że jest "w firmie". - Patrzę na tę rurę, chcę ci powiedzieć, że szukają ch*** do d*** Powiem ci szczerze, że jedynie "37" była cieńsza, ale wizualnie rura jak rura, przyjacielu. Ja jeszcze kazałem ją 15 procent pogrubić teraz, i to jest szukanie do d**y - miał tłumaczyć..

"GW" przypomina, że do 17 lipca 2009 r. Bernadetta Obajtek pracowała w firmie Elektroplast, następnie przeniosła się do TT Plast, a Daniel Obajtek był wójtem Pcimia od 2006 r. "O swoich udziałach w firmie TT Plast dzisiejszy prezes Orlenu zeznał przed krakowskim sądem 12 grudnia 2014 r. Powiedział wtedy, że udziały, “przez krótki okres”, miał „12 czy 15 lat temu”, zatem musiał być to rok 1999 lub 2002 r. Na tej samej rozprawie zaprzeczał, by miał kontakty biznesowe z TT Plast, gdy był wójtem"- pisze gazeta.