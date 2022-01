Taryfikator mandatów w 2022 r. Stawki za przekroczenie prędkości wzrosły w Polsce nawet czterokrotnie. Sypią się rekordowe mandaty

Wiele osób zdecydowało się celebrować zakończenie 2021 roku na domówkach, czy organizowanych imprezach w restauracjach lub hotelach. Według danych Policji, 31 stycznia zatrzymano 156 osób kierujących po alkoholu, a 1 stycznia liczba ta wzrosła ponad dwukrotnie - 386 kierowców prowadziło pojazd w stanie nietrzeźwości. Niestety, również 2 stycznia liczba kierujących po spożyciu alkoholu była wysoka - zatrzymano 203 osoby.

- Sylwester to idealna okazja do świętowania, którego nie odmawia sobie również wielu zmotoryzowanych Polaków. Po zabawie jednak nie każdy zdaje sobie sprawę z faktycznego stanu swojej trzeźwości. Co roku wraz z Komendą Główną Policji organizujemy akcję „Myśl trzeźwo”, mającą na celu edukowanie polskich kierowców w zakresie spożywania alkoholu i prowadzenia pojazdów. Akcja trwa od 30 grudnia 2021 r. do 16 stycznia 2022 r., każdy kierowca może sprawdzić stan swojej wiedzy w aplikacji Yanosik i dowiedzieć się więcej na temat choćby stanu „nieświadomej trzeźwości” – przypomina Julia Langa, Yanosik Autoplac.