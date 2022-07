Targi BEAUTY FORUM & HAIR: Kosmetyka i fryzjerstwo razem dla Ciebie [WYWIAD]

Do niedawna targi kosmetyczne i fryzjerskie odbywały się osobno. W 2021 roku połączyli je jednak Państwo w jedno wydarzenie. Czym podyktowana była ta decyzja?

Kiedy w 2014 roku podejmowaliśmy decyzję o organizacji premierowej edycji Hair Forum, jednym z ważnych argumentów był fakt, iż branże kosmetyczna i fryzjerska w wielu miejscach stanowią nierozłączny duet. Stworzyliśmy unikatową przestrzeń spotkań i budowania relacji dla obu sektorów. Platformę biznesową, która stała się odpowiedzią na potrzeby specjalistów i pasjonatów kosmetyki i fryzjerstwa.

Przez kolejne dwa lata targi dla branży fryzjerskiej odbywały się równolegle do targów kosmetyki profesjonalnej BEAUTY FORUM, w ramach jesiennej edycji. W 2017 roku, ze względu na rosnące zainteresowanie i coraz większą liczbę wystawców i zwiedzających, zorganizowaliśmy premierowe, całkowicie niezależne wydarzenie Hair Forum, które – ciesząc się ogromnym uznaniem – do 2019 roku przyciągało tysiące pasjonatów fryzjerstwa.

W 2020 roku przyszła pandemia, która zmieniła wszystko, także priorytety biznesowe, wymogi i potrzeby obu sektorów, oraz podyktowała całkowicie nowe warunki organizacji imprez wystawienniczych. Zmiana lokalizacji targów na dwukrotnie większą i odpowiadającą wyzwaniom, przed jakimi stanął rynek beauty & hair sprawiła, iż powrót do pierwotnej formuły zgranego tandemu nabrał nowego znaczenia i znów stał się trafną odpowiedzią na potrzeby rynku.

I tak targi Hair Forum stały się ponownie integralną częścią BEAUTY FORUM & HAIR by Cosmoprof, których najbliższa odsłona odbędzie się już 17-18 września 2022 roku w Największym Międzynarodowym Centrum Targowo-Wystawienniczym w Polsce Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie, koło Warszawy. Cieszymy się, że znów udaje nam się stworzyć przestrzeń dla obu branż, zrzeszając przedstawicieli szeroko rozumianej branży beauty pod jednym dachem. Dla obu sektorów jest to optymalne rozwiązanie pod kątem biznesowym, logistycznym, jak i marketingowym. Dla odwiedzających natomiast stanowi unikatową możliwość zapoznania się z trendami kosmetycznymi i fryzjerskimi w jednym w komfortowych warunkach.

Do kogo skierowane są targi BEAUTY FORUM & HAIR?

Organizowane przez nas imprezy wystawiennicze to kompleksowo zaprojektowane wydarzenia, tworzone z myślą o profesjonalistach na każdym etapie kariery zawodowej, poszukujących inspiracji i nowoczesnych rozwiązań. Kompleksowa oferta targów dostosowana jest zarówno do potrzeb doświadczonych fachowców, właścicieli, menadżerów i pracowników gabinetów i salonów, jak i do osób planujących rozpoczęcie aktywności zawodowej w branży beauty, w tym inwestorów, studentów i uczniów szkół kierunkowych oraz przedstawicieli przemysłu kosmetycznego – dostawców i producentów surowców, technologów, pracowników naukowych, projektantów i wytwórców opakowań.

BEAUTY FORUM & HAIR by Cosmoprof to wyjątkowy pod względem charakteru i zasięgu event. To unikatowa przestrzeń wymiany doświadczeń, nawiązania nowych kontaktów biznesowych na poziomie międzynarodowym, możliwość poznania nowych trendów i kompleksowej oferty wystawców z kraju i zagranicy.

Jakie strefy tematyczne pojawią się na tegorocznych targach?

Obszar wystawienniczy targów BEAUTY FORUM & HAIR został podzielony na następujące strefy tematyczne: Kosmetyka klasyczna i aparaturowa, Makijaż klasyczny i permanentny, Podologia, Paznokcie i rzęsy, Fryzjerstwo i barberstwo, Exclusive oraz premierową strefę Beauty Industry. Klarowny podział sprzyja nie tylko komfortowemu zwiedzaniu ekspozycji, ale też wzmacnia wizerunek wystawców i zapewnia im dotarcie do wyselekcjonowanego grona potencjalnych odbiorców.

Strefa Beauty Industry to nowość. Proszę opowiedzieć o niej coś więcej.

Rynek beauty zrzesza specjalistów wielu dziedzin. Produkt końcowy, który otrzymuje klient w formie usługi, preparatu czy sprzętu to efekt współpracy poszczególnych przedstawicieli przemysłu kosmetycznego. Chcąc podkreślić ich kluczową rolę w tworzeniu rynku beauty, zaprojektowaliśmy nową strefę targów Beauty Industry. Strefa ta będzie zarezerwowana dla przedstawicieli przemysłu kosmetycznego – począwszy od laboratoriów badawczych, przez dostawców i producentów surowców, linii produkcyjnych po projektantów i wytwórców opakowań – czyli wszystkich nieodzownych uczestników procesu powstawania produktu kosmetycznego. Profil strefy Beauty Industry jest odpowiedzą na potrzeby producentów, oraz osób zainteresowanych tworzeniem i wdrażaniem private label. Potencjalni odbiorcy znajdą się zarówno w gronie naszych wystawców jak i zwiedzających, szukających nowych rozwiązań do swoich biznesowych przedsięwzięć.

Targi to jednak coś więcej niż impreza wystawiennicza. Nie zabraknie także ogromnej dawki wiedzy. Czego możemy się spodziewać?

Wierzymy, że fundamentem sukcesu jest edukacja. Naszym sztandarowym wydarzeniem edukacyjnym jest Międzynarodowy Kongres Kosmetyczno-Fryzjerski, który od lat przyciąga tysiące uczestników, a wśród prelegentów znajdują się największe autorytety branżowe. W tym roku prezentujemy go w całkowicie nowej odsłonie! Na hali targowej wyznaczyliśmy aż pięć stref EDU, podzielonych tematycznie w następujących kategoriach: pielęgnacja i aparatura, paznokcie, rzęsy i brwi, makijaż klasyczny i permanentny, podologia, biznes i marketing, co umożliwi dopasowanie wykładów, odpowiadających potrzebom i zainteresowaniom. Udział w wykładach w ramach stref edukacyjnych oraz w prezentacjach i pokazach na scenach będzie bezpłatny dla osób posiadających bilet wstępu na targi. Istnieje możliwość zamówienia certyfikatu poświadczającego udział w wykładzie, w cenie 15 zł. Pasjonaci fryzjerstwa będą mogli wziąć udział w programie LOOK & LEARN, który w tym roku poprowadzą Adam Szulc i Kamil Turlej.

Aby wesprzeć społeczność z Ukrainy, która prowadzi swoją działalność w sektorze beauty, przygotowany został specjalny program edukacyjny dla właścicieli salonów oraz ekspertów stylizacji paznokci, rzęs i brwi. W sobotę zaplanowaliśmy wykłady w języku ukraińskim, z polskim tłumaczeniem, prowadzone przez znane i cenione ekspertki stylizacji paznokci – Victorię Klopotovą i Natalię Larinę. Natomiast w niedzielę z wykładem poświęconym stylizacji rzęs, wystąpi specjalistka tej dziedziny Anastassia Tomusiak. Miłośników makijażu i stylizacji brwi zapraszamy na wykład Anny Kravchenko pt. „Brow Flexing”.

Także w niedzielę, na scenie BEAUTY, odbędzie się panel dyskusyjny, w czasie którego specjaliści branży dyskutować będą o optymalnych warunki rozwoju dla społeczności z Ukrainy, przy wykorzystaniu narzędzi przygotowanych przez instytucje państwowe.

Ponadto, dzięki współpracy z Polskim Związkiem Przemysłu Kosmetycznego, stworzyliśmy dedykowane odbiorcom oferty Beauty Industry – producentom i dystrybutorom – wydarzenie edukacyjne „Akademię Legislacji Kosmetycznej”. Najlepsi rynkowi eksperci i wyselekcjonowana tematyka to atuty tego wydarzenia, które pomoże zyskać aktualną wiedzę na temat ważnych dla rynku i jego rozwoju zagadnień.

Ważną częścią targów są oczywiście fantastyczne pokazy i show na scenach prezentacji. Co tym razem zachwyci publiczność?

O emocje i niezapomniane wrażenia zadbają mistrzowie i autorytety branży fryzjerskiej i kosmetycznej. Wspaniałe pokazy na scenach BEAUTY, FACE & LOOK, BARBER ACADEMY, HAIR ACADEMY to nie tylko cieszące oczy show, ale przede wszystkim źródło wiedzy o najnowszych trendach i bogactwo inspiracji. Długo wyczekiwania przez publiczność scena HAIR SHOW stanie się areną widowiskowych prezentacji i finałów mistrzostw fryzjerskich.

Skoro już o mistrzach mowa..., jakie konkurencje przewidują Państwo podczas tej edycji?

Organizowanym przez nas imprezom targowym nieodłącznie towarzyszą emocjonujące mistrzostwa. Podczas wrześniowej edycji odbędą się następujące konkurencje: Polskie Mistrzostwa Stylizacji Rzęs, Polskie Mistrzostwa Stylizacji Brwi, Facepainting Trophy, Ogólnopolskie Mistrzostwa Artystów Fryzjerstwa Hair Master Cup (kategorie Perfect Haircut oraz Long Hair Creation), Ogólnopolskie Mistrzostwa w Strzyżeniu Męskim Barbers Battle.

Oceniani przez profesjonalne składy jurorskie kandydaci, walczą nie tylko o cenne nagrody, część konkurencji stanowi dla laureatów przepustkę do udziału w finałowych zmaganiach o skali międzynarodowej. Gorąco zachęcamy odważnych i kreatywnych pasjonatów kosmetyki i fryzjerstwa do udziału w mistrzostwach i konkursach.

Targi BEAUTY FORUM & HAIR będą także miejscem zmagań kandydatów, startujących w konkurencjach organizowanych przez naszych partnerów biznesowych – w Mistrzostwach Stylizacji Paznokci Nailpro Poland i Fast Fade Fight.

Targi BEAUTY FORUM & HAIR są partnerem plebiscytu Mistrzowie Urody. Dlaczego uważają Państwo, że warto wspierać takie inicjatywy?

Branża usług beauty zrzesza pasjonatów piękna, którzy swoją codzienną pracą sprawiają, że klienci czują się lepiej i piękniej. Wierzymy, że dbanie o innych, troska i zaangażowanie, permanentny rozwój, ciągłe podnoszenie kwalifikacji, tak charakterystyczne dla tej branży, to coś, co warto nagradzać i pokazywać światu. Dlatego też z radością nawiązaliśmy współpracę partnerską z plebiscytem Mistrzowie Urody, ciesząc się, że wszyscy laureaci plebiscytu, z każdej kategorii, z każdego miasta i powiatu, odbiorą nagrody podczas uroczystej gali na targach BEAUTY FORUM & HAIR, które odbędą się 17 i 18 września w Ptak Warsaw EXPO.