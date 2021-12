Tarcza antyinflacyjna. Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym. Ile wyniesie i kto go dostanie?

Niemal w ostatniej chwili Krzysztof Tchórzewski w imieniu klubu PiS złożył poprawkę zakładającą zwiększenie środków dla gospodarstw domowych zagrożonym ubóstwem energetycznym, które do ogrzewania wykorzystują węgiel.

Teraz ustawa trafi do Senatu.

Jeśli zaś chodzi o pozostałe gospodarstwa, świadczenie wyniesie:

400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

600 zł dla gospodarstwa liczącego od dwóch do trzech osób,

850 zł dla gospodarstwa składającego się z czterech-pięciu osób,

1150 zł dla gospodarstwa liczącego co najmniej sześć osób

Przy przyznawaniu dodatku osłonowego obowiązywać będzie kryterium dochodowe. Będzie ono przysługiwało w przypadku, gdy w jednoosobowym gospodarstwie domowym dochody nie przekroczą 2100 zł. W przypadku gospodarstw wieloosobowych dochody nie mogą przekroczyć 1500 zł na osobę.

Rząd przewiduje, że pomoc trafi do blisko 7 milionów gospodarstw w Polsce. Pierwsza rata zostanie wypłacona do 31 marca, zaś druga do 2 grudnia.