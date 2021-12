Tarcza antyinflacyjna. Morawiecki wnioskuje do Brukseli o niższy VAT na paliwa

Podczas wtorkowej konferencji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów premier Mateusz Morawiecki zapowiedział kolejne działania w ramach rządowej tarczy antyinflacyjnej. Z kolei wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk zapewniał o rządowym wsparciu dla rolników w ramach Nowego Ładu.

- Obowiązkiem rządu jest być tam, gdzie są problemy Polaków. Dziś krążą one wokół inflacji, która przyszła do nas z wysokimi cenami energii i gazu w UE. Niezależnie od przyczyny, przeanalizowaliśmy elementy, które proponujemy w tarczy antyinflacyjnej - mówił Morawiecki. - Tarcza antyinflacyjna nie odpowiada na wszystkie bolączki, ale robimy wszystko co się da, aby złagodzić ból inflacji i zmniejszyć koszty dla polskich rodzin. Sytuacja jest wyjątkowa przez kryzysy po pandemii i energetyczny oraz sprawy bezpieczeństwa - wskazywał.

Według rządu inflacja (obecna nie tylko w Polsce) ma swoje trzy główne źródła. Są to: polityka energetyczna i szantaż gazowy ze strony Rosji, polityka energetyczna Unii Europejskiej (green deal) oraz trwająca pandemia koronawirusa SARS-CoV-2, która przerywa łańcuchy dostaw i zmusza kraje do wprowadzania restrykcji oraz lockdownów.