Tarcza antyinflacyjna. Morawiecki o wzroście cen: Proponujemy 10-miliardowy pakiet rozwiązań

We wtorek premier Mateusz Morawiecki w programie "Gość Wiadomości" w TVP 1 zapewniał, że tarcza antyinflacyjna rządu pomoże Polakom w okresie dużego wzrostu cen. – Nie dziwię się, że ludzie dzisiaj niepokoją się o inflację, bo jak patrzy się na poprzednie rządy, to żadnego pakietu antyinflacyjnego nigdy nie było. Nasz pakiet zakłada obniżki wielu podatków, żeby więcej pieniędzy zostało w kieszeniach obywateli – mówił Morawiecki. – Zaproponowaliśmy obniżkę podatków, akcyzy, VAT, na energię elektryczną, na gaz, na benzynę i będziemy sprawdzać, czy koncerny nie podwyższają sobie marż – wskazał.

Zdaniem Morawieckiego inflacja jest zaimportowana i przyszła do nas z zagranicy poprzez wysokie ceny gazu, wysokie ceny uprawnień do emisji CO2 i ze względu na pandemię. – Na gaz obniżamy ceny tak, żeby w portfelu rodziny, która np. ogrzewa dom gazem zostało w kwartale ok. 140/150zł. Obniżka będzie w postaci podatku osłonowego przekazana rodzinom – mówił premier.