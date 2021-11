Tarcza Antyinflacyjna. Ekspert: Będzie chronić uboższych obywateli przed skutkami inflacji

Tarcza antyinflacyjna to sześć elementów, m.in. obniżka cen paliw silnikowych, cen gazu, zerowa akcyza na prąd dla gospodarstw domowych - wynika z prezentacji KPRM, pokazanej podczas czwartkowej konferencji prasowej premiera Mateusza Morawieckiego i wicepremiera Jacka Sasina.

Dawid Piekarz doktor, ekspert ds. strategii i bezpieczeństwa ekonomicznego, wiceprezes Instytutu Staszica pytany przez polskatimes.pl o to, czy ruch rządu o wprowadzeniu Tarczy Antyinflacyjnej nie jest spóźniony, ocenił, że „to był ostatni moment dla tego typu ruch”. – Natomiast to jest bardzo głęboka ingerencja w gospodarkę i w ceny surowców energetycznych. Myślę, że tutaj można było mieć wrażenie przez długi czas, że jednak sytuacja się w jakimś stopniu ustabilizuje – dodał.

W ocenie Dawida Piekarza tarcza ta „nie tyle będzie zmniejszyć inflację, a raczej będzie chronić uboższych obywateli przed jej skutkami.”. – Oczywiście, jednym z istotnych elementów, które wpływają na inflację jest wzrost cen energii, który bierze się tak naprawdę z czynników zewnętrznych. Z jednej strony mamy wojnę gazową, którą Rosja wypowiedziała Europie, z drugiej strony – mamy czynniki czysto ekonomiczne, takie jak: odbicie gospodarki po pandemii koronawirusa, potężne zapotrzebowanie zwłaszcza na Dalekim Wschodzie, w Chinach, Indiach na każdy surowiec energetyczny, w tym ropę i gaz. Wreszcie mamy do czynienia z wysokimi cenami energii elektrycznej, które z kolei są spowodowane polityką klimatyczną, czyli tym, że wzrosły notowania prawa do emisji CO2, co wywindowało cenę – wyjaśnił.