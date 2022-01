Tarcza Antyinflacyjna 2.0 w Sejmie. Anna Moskwa: Wzrost cen gazu dla gospodarstw domowych będzie jednym z najniższych w UE

- Wczoraj pan premier Sasin dosyć jasno przedstawił sytuację na rynku gazu i na rynku energii i przyczyny tych wzrostów, które dzisiaj obserwujemy – zaczęła polityczka. - Oczywiście moglibyśmy pewnie debatę na tym etapie zakończyć i powiedzieć że to wszystko przez Gazprom , Unię Europejską, ETS, że Platforma wprowadziła obligo giełdowe – ciągnęła.

Rząd zajmował się dziś drugą odsłoną tarczy antyinflacyjnej. Zgodnie z zapowiedzią premiera Mateusza Morawieckigo, stawki VAT na paliwa zostaną obniżone z 23 na 8 proc. To jednak nie jedyne zmiany.

Zaznaczyła, że można by się skupić na wszystkich zewnętrznych czynnikach, które doprowadziły do tej sytuacji, jednak należy przejść do rozwiązań, jakie wprowadził rząd.