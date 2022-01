Tarcza Antyinflacyjna 2.0. Jakie jest stanowisko Lewicy? Poseł Dariusz Wieczorek wyjaśnia

W Sejmie w środę odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Projekt został zgłoszony przez grupę posłów PiS; przewiduje on czasowe obniżenie do zera stawek tego podatku na żywność, nawozy i gaz, do 5 proc. na ciepło, oraz do 8 proc. na paliwa.

Poseł Dariusz Wieczorek powiedział polskatimes.pl, że Lewica po pierwsze – już się gubi w tych różnych tarczach. – To najlepiej pokazuje, że rząd kompletnie nie reaguje na sytuację gospodarczą i sytuację ekonomiczną Polek i Polaków, bo te działania trzeba było prowadzić parę miesięcy temu. Co do tego nie mamy żadnych wątpliwości. Po drugie – to oczywiście Lewica postulowała też obniżenie VAT. Pytanie jest takie – dlaczego na tak krótki okres? Składamy poprawkę dotyczącą przedłużenia okresu do końca roku. Uważamy, że ten rok będzie rozstrzygający, jeżeli chodzi o kwestie związane z inflacją. Po trzecie – nie ma żadnych mechanizmów, które – mówiąc krótko – nie powodują, że ceny będą dalej rosły, czyli nie jest powodują obniżenia realnie cen. Nie wiem, kto będzie kontrolował koncerny energetyczne, gazowe czy paliwowe, żeby cenę netto bez VAT dla klienta końcowego, rzeczywiście miały obniżoną. A może będą chciały się pokusić o to, żeby swoje zyski pomnażać i po prostu tę cenę będą podnosić? Tego nikt nie jest w stanie sprawdzić – dodał.