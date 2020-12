Tarcza 2.0 dla przedsiębiorstw. 35 miliardów złotych od państwa dla firm. Co zawiera tarcza finansowa 2.0?

500 plus w 2021 r. zostanie zawieszone? Ministerstwo rodziny składa ważne oświadczenie. Jakie będą zmiany w 500 plus [21.12.2020]

Nie ma mowy o zawieszeniu wypłaty pieniędzy z programu Rodzina 500 plus od 1 stycznia. Komunikat opublikowany w Internecie przez stronę podszywającą się pod rządową to fałszywka, o czym natychmiast poinformowało Ministerstwo Rodziny pracy i Polityki Społecznej, przy okazji oświadczając, że w budżecie państwa na 2021 rok zarezerwowano kwotę pozwalającą na wypłaty 500 plus w dotychczasowej formie. Nie oznacza to, że zmian w programie w 2021 roku nie będzie.