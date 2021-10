Taras przed domem - jak go urządzić, by był wygodny i funkcjonalny?

Projekt tarasu – miejsce i kształt

O posiadaniu tarasu najlepiej jest pomyśleć już na etapie projektowania i budowy domu. Jest to wskazane zwłaszcza, gdy chcemy, aby był to element wkomponowany w bryłę budynku. Taras najczęściej projektuje się przy części parterowej domu. Jednak w przypadku działek bardzo małych, można zaplanować go również na piętrze, np. na dachu przylegającego do domu garażu.

Jeżeli zdarzyło się tak, że podczas budowy zasadniczej pominęliśmy kwestię tarasu w każdej chwili można go również dobudować. Wówczas najczęściej stosuje się tzw. technologie suche, czyli wykonuje taras bez wylewki betonowej. Takie tarasy można lokalizować na gruncie lub na palach (w zależności od usytuowania przeszklenia umożliwiającego wyjście z budynku). Planując taras pamiętajmy, że najbardziej komfortowe w użytkowaniu są te, które pełnią funkcję łącznika pomiędzy domem a ogrodem.