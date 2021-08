"Taniec z gwiazdami 12". Andrzej Piaseczny żartuje z TVP, a zapłakany Jan Kliment pozdrawia Edwarda Miszczaka! Zobacz zdjęcia!

"Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami 12" odcinek 1. - co się wydarzyło?

W poniedziałek, 30 sierpnia, rozpoczęła się 12. edycja "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami". Premierowy odcinek rozpoczął się od małej inscenizacji z jurorami show w rolach głównych. Następnie trzech prowadzących powitało widzów przed telewizorami. Obok Krzysztofa Ibisza i Pauliny Sykut-Jeżyny zadebiutowała Izabela Janachowska, która zaczynała w "Tańcu z gwiazdami" jako tancerka.



Nie wiem, czy państwo wiedzą, ale tam obok jest studio, gdzie nagrywają inne show i ja zabłądziłem, ale się okazało, że tam postawili bariery - wyznał rozbawiony Andrzej Piaseczny, który jako nowy juror rozsiadł się wygodnie obok Iwony Pavlović.

Jako pierwsi w 12. edycji "Tańca z Gwiazdami" zatańczyli Łukasz Juras Jurkowski i Wiktoria Omyła. Ich quickstep spodobał się Piasecznemu, który zapewnił, że "mają w nim przyjaciela. -Z całego twojego quickstepa najbardziej podobała mi się salsa* - dodał Michał Malitowski. 27 punktów to wynik Jurasa i Wiktorii.