Tanie posiłki domowe. Pomysły na proste i szybkie potrawy, któe przygotujesz w domu

Wytrawne i tanie posiłki przygotowywane w domu to przede wszystkim obiady, kolacje czy śniadania. Jeśli chcemy zaoszczędzić, to warto kupować sezonowe warzywa i owoce, które mogą być wtedy tańsze. Dobrym rozwiązaniem są także mrożone owoce i warzywa, które także zawierają wiele witamin i składników odżywczych. Często w sklepach przygotowane są specjalne miejsca na produkty przecenione, które mają zbliżającą się datę ważności i mogą być tańsze nawet o połowę. W ten sposób można zaopatrzyć się w niedrogie składniki na proste posiłki w domu.

W misce umieścić mąkę, szczyptę soli, pieprzu, jajko, cukinię i cebulę. Wszystkie składniki dokładnie wymieszać. Jeśli ciasto wyjdzie zbyt rzadkie, to dodać odrobinę mąki.

Na patelni rozgrzać olej rzepakowy. Nakładać masę z cukinii po około łyżce na na placuszek i smażyć około 5 minut do zarumienienia z obu stron.

Tanie posiłki domowe na słodko

Słodkie i tanie posiłki domowe mogą być łatwe do wykonania i wcale nie zajmują zbyt wiele czasu. Jest to świetny sposób na śniadanie, deser, ale również obiad czy kolację. Wybierzmy owoce, na które aktualnie jest sezon lub są w promocji w sklepach. Do tego jeszcze kilka składników, które najczęściej już posiadamy w naszych zapasach i pyszne danie będzie gotowe.

Poniżej przedstawiamy kilka pomysłów na tanie posiłki domowe na słodko: