Talibowie w Kabulu. Wyciągnęli więźnia zza krat i zakatowali go. Zdjęcia ciała ofiary wrzucili do sieci.

Talibowie umacniają władzę w Afganistanie. Ogromne rzesze ludzi ukrywają się przed bojownikami. Nie wierzą w oficjalne zapowiedzi, że nowa władza nie będzie się mścić. Zaraz po zdobyciu stolicy Afganistanu talibowie zabrali jednego z dawnych swoich przeciwników z więzienia w Kabulu, zabili go na miejscu, a zdjęcia z ciałem ofiary wrzucili do Internetu.

Pojawiły się niepotwierdzone informacje o ścinaniu głów więźniom, wyłupywaniu oczu i egzekucjach. Cywile uciekający przed talibami mówią o dziewczynach zmuszanych do małżeństwa z bojownikami lub zmuszanie ich do seksualnych posług. Na jednym z filmów widać, jak islamiści wbijają pociski z karabinów maszynowych w ciała schwytanych afgańskich policjantów.

Talibowie wysadzili w powietrze pomnik przywódcy szyickiej milicji, który walczył z nimi podczas wojny domowej w Afganistanie w latach 90., co zasiało wątpliwości co do ich twierdzeń, że stali się bardziej umiarkowani. A jednocześnie talibowie ogłosili amnestię dla urzędników państwowych i nie ingerują w trwające obecnie szyickie uroczystości religijne. Prezenterki pojawiły się znów w kanałach telewizyjnych.