Talarek: Pomysł „For Ladies only” okazał się wyróżnikiem zapewniającym rozpoznawalność Talaria Resort & SPA

Pierwsza zasada marketingu nakazuje wyróżnienie się. Kompleks rekreacyjno-hotelarski Talaria Resort & SPA wyróżnia dedykowanie go w dużym stopniu kobietom. Na czym polega ten pomysł? Konsultował go pan na przykład z psychologami?

Tak, Talaria Resort & SPA to jedyne tego typu miejsce w Polsce. W weekendy wypoczywają u nas wyłącznie Kobiety. Koncept cieszy się ogromnym zainteresowaniem, Panie chętnie nas odwiedzają i cenią ten pomysł. Oczywiście, konsultowany był z wieloma specjalistami, również psychologami.

Jak sprawdził się biznesowo taki „kobiecy” model działalności?

Bardzo dobrze. Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę. Był kilka razy modyfikowany, ale wydaje się, że obecnie doszliśmy do punktu, który wydaje się optymalny w naszej sytuacji.

Właściwie dlaczego brak męskiego towarzystwa tak zachęca panie do korzystania z Państwa usług?

Panie cenią możliwość wyboru między elegancją a swobodą. To u nas nie muszą, jeśli nie chcą, robić makijażu i przebierać się w wieczorowe suknie, poświęcając ten czas wyłącznie na relaks.

Przed założeniem kompleksu prowadził i pan i nadal prowadzi działalność w branży IT. Dlaczego wszedł pan w mocno konkurencyjną branżę rekreacyjno-hotelarską? Dywersyfikacja działalności?

Tak. Dywersyfikacja była głównym motorem tego wyboru. Jak w każdej branży, nie ma chwili spokoju od konkurencji. Wydawało mi się, że branża hotelowa jest jej pozbawiona. Oczywiście była to pomyłka, ale jak wcześniej wspomniałem, pomysł „For Ladies only” okazał się takim wyróżnikiem, który zapewnia nam rozpoznawalność i w miarę spokojne prowadzenie biznesu.

Ile czasu, pieniędzy i wysiłku pochłonęła renowacja dworu w Trojanowie oraz przekształcenie go w ekskluzywny kompleks?

Projekt zaczęliśmy w 2004 roku, a otwarcie nastąpiło w roku 2015. W związku z tym łatwo policzyć, jak długo trwało przystosowanie zabytku do aktualnego standardu.

Chciałbym nadmienić, że obiekt z 1868 roku wraz z otaczającym go terenem przedstawiał katastrofalny stan. Budynek, a właściwie same mury i otaczający go teren w formie dżungli. Z 700m2 powierzchni dworu i 200m2 czworaków powstał kompleks o powierzchni 6000m2, w tym: 1000m2 podziemnej strefy SPA & Wellness całkowicie odzyskanej z nieistniejących dworskich piwnic, 40 butikowych pokoi – każdy w innym stylu, dwie restauracje i powierzchnia eventowo – konferencyjna. Dodatkowo, przez 10 lat doprowadzaliśmy 11 hektarów terenu wokół do standardów parkowych. Jeżeli ktoś przymierza się do podobnego projektu, to zwrot nakładów może nie nastąpić w przeciągu jego życia. Na szczęście mam spadkobierców.

Część Oferty Talaria Resort & SPA jest standardowa dla wszystkich tego typu obiektów. Czy są może też jednak inne, wyróżniające atrakcje?

Jako jedni z nielicznych na Mazowszu posiadamy Ruską Banię, w której rytuały wykonują najlepsi saunamistrzowie w Polsce. Ponadto, nasza strefa SPA & Wellness wyróżnia się niespotykanej wielkości powierzchnią, wyjątkowym hammamem o wielu możliwościach i autorskimi zabiegami, np. masażem rezonansowym. Na szczególne podkreślenie zasługuje nasza kuchnia, dwukrotnie wyróżniona Złotym Widelcem. Z tarasu o powierzchni 350m2 rozpościera się widok na 70 ha stawów i 11 ha parku. Dla miłośników przyrody mamy szlaki spacerowe, na których spotkać można 23 gatunki ptactwa wodnego, bobry, łosie, dziki i inną zwierzynę płową.

Jak sytuacja związana z pandemia wpłynęła na działalność, wyniki i plany rozwoju Talarii? I jak ocenia pan pomoc państwa dla branży hotelarskiej? Dzisiaj mogę powiedzieć, że dzięki programom pomocowym, uratowałem swój biznes i zachowałem miejsca pracy dla mojego zespołu, który został ze mną w czasach pandemii. Jednocześnie, musieliśmy ograniczyć w zdecydowany sposób, do minimum, planowaną rozbudowę o następne 40 pokoi i 3 sale konferencyjne. Do końca roku chcemy oddać jedno skrzydło z 12 pokojami. Biorąc pod uwagę, że od połowy marca do połowy maja byliśmy zamknięci, to czas wakacji i miesiące wrzesień i październik wykorzystaliśmy bardzo dobrze poprzez odbudowę kondycji finansowej. Podsumowując, pragnę zaznaczyć, że branża hotelowa jest wyjątkowo absorbującym zajęciem – tak czasowo, jak i finansowo. Nie ma w niej miejsca na nudę, ale jednocześnie przysparza bardzo dużo satysfakcji. Nasi Goście to nieustające źródło satysfakcji.