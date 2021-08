Tak wyglądałyby słynne postacie historyczne, gdyby żyły współcześnie. Rozpoznalibyście je na ulicy? Zdjęcia

Realistyczne wizerunki znanych postaci

Miło popatrzeć, jak obrazy, rzeźby, kreskówki lub postacie z bajek ożywają. Jest to dziś możliwe dzięki nowoczesnym aplikacjom służącym do przerabiania twarzy. Zainspirowana tym, co oferują nowoczesne technologie, Magdalene Vissagio (wielokrotnie nagradzana pisarka komiksowa) postanowiła zobaczyć, jak wyglądałyby znane postacie historyczne, gdyby żyły w czasach współczesnych.

Do tworzenia wizualizacji użyła aplikacji mobilnych, w szczególności FaceApp i AirBrush. Wyniki jej pracy są imponujące.

Magdalene na swoim koncie na Twitterze podkreśla jednak:

Wiele osób myśli, że jestem artystką cyfrową lub kimkolwiek innym, więc pozwólcie mi wyjaśnić, jak pracuję. Wszystko, co tu widzicie, jest zrobione w Faceapp i Airbrush na moim telefonie. Zajmuje mi to 15-30 minut.

Zobacz przeróbki Magdalene w galerii: