Tak wyglądałyby cuda świata, gdyby przetrwały do dziś. Legendarne budowle jak żywe. Zobacz słynne skarby ludzkości

Im dalej wstecz zaglądamy do kart historii, tym mniej niestety wiemy, a jeszcze mniej widzimy. Choć pędzle pojawiły się już w antyku, niewiele z ówczesnych dzieł przetrwało do naszych czasów. Oznacza to, że jeśli nawet istniały jakiekolwiek wizerunki ówczesnych budowli, miast, pomników czy obiektów sakralnych, już nigdy nie ujrzą światła dziennego. Tym ciężej jest wyobrazić sobie świat, w którym żyli nasi przodkowie.