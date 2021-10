Tak wygląda sytuacja w polskiej grupie. Albania znów zaskakuje i wygrywa, Anglia blisko wyjazdu do Kataru

Przeciwnik, którego nikt się nie spodziewał - tak można by opisać reprezentację Albanii w eliminacjach do Mistrzostw świata 2022. Po losowaniu grup jasnym faworytem była Anglia, a o drugie miejsce i baraże mieli walczyć Węgrzy z Polską. Tymczasem drużyna z Bałkanów wygrała bardzo ważny mecz w Budapeszcie i wciąż okupuje pozycję wicelidera.

Gdzie są ci Madziarowie, którzy tak podobali się kibicom na Euro 2020? Sobotni mecz z Albanią był dla nich decydujący w tych eliminacjach, a mimo to zaprezentowali się bardzo słabo. Owszem, posiadanie piłki było po stronie gospodarzy, ale ostatecznie nie mieli z tego wiele pożytku. Po nudnej pierwszej połowie doszło do wymiany ciosów w drugiej odsłonie, a z Budapesztu z tarczą wyjechali goście. Decydującego gola zdobył klubowy kolega Jana Baednarka Armando Broja - 20 latek jest wypożyczony z Chelsea do Southampton.