Tak rodzi się nowe życie. Najlepsze zdjęcia porodów 2021. Niezwykłe fotografie przełamują tabu [18+]

Fotografowie z całego świata uwieczniają trudne, ale zarazem bardzo intymne chwile porodu. Niezwykłe zdjęcia nie tylko ukazują cud narodzin tym, którzy go nie znają, ale także budują cenne wspomnienia dla mam, tatusiów i wszystkich ludzi, dzięki którym udało się sprowadzić na ten świat nowe życie.

14. Wyróżnienia: Welcome Little Woman, Kate Kennedy, Australia



Wyniki opublikowano na stronie konkursu.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Profesjonalnych Fotografów Narodzin z dumą ogłasza zwycięzców Konkursu na Fotografię porodową 2021! Dziękujemy wszystkim członkom IAPBP, którzy w tym roku wysłali zgłoszenia, i oczywiście rodzinom, które zgodziły się podzielić z nami chwilami narodzin!

Strona organizatora konkursu umożliwia także namierzenie po wybranej lokalizacji fotografa zajmującego się tematem narodzin, zrzeszonego w ramach IAPBP. To ułatwienie dla przyszłych rodziców, którzy chcieliby uwiecznić jeden z najbardziej niezwykłych momentów w swoim życiu.

