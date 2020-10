Tak przyroda wraca do życia, gdy ludzie są w zamknięciu. Puma w środku miasta, na chodnikach jelenie

Wiosną 2020 roku w ulubionych miejscach turystów na całym świecie czy na ulicach zwykle zatłoczonych miast ciężko było spotkać tylu ludzi, co przed pandemią. Przyroda bardzo szybko zaczęła wykorzystywać zmniejszoną ludzką aktywność, co było widać gołym okiem. Najlepszym na to dowodem są liczne nagrania i zdjęcia obiegające internet.