Tak lata marszałek Tomasz Grodzki. Mamy wykaz lotów

Lotnisko Szczecin Goleniów pełni wyjątkową rolę w pracy Tomasza Grodzkiego. Marszałek Senatu od września 2020 roku do grudnia 2021 roku 19 razy skorzystał z samolotów rządowych. 11 z lotów zaczynało się bądź kończyło właśnie w jego mieście zamieszkania. Jedna z podróży odbyła się tylko na trasie Szczecin – Warszawa. Było to 29 grudnia, kiedy marszałek przybył do stolicy, aby razem z senatorem Stanisławem Karczewskim zaszczepić się przeciwko COVID-19.

Przypomnijmy, że kiedy prof. Grodzki zaczynał pełnić obowiązki marszałka Senatu, deklarował, że nie chce mieszkać w rządowej willi przy ul. Parkowej w Warszawie, ale też że absolutnie nie planuje traktować rządowych samolotów jako taksówki. Apelował nawet do prezesa LOT, aby ten zwiększył liczbę połączeń między Warszawą i jego rodzinnym miastem.