Tak lata marszałek Tomasz Grodzki. Mamy wykaz lotów: które miasto pojawia się najczęściej? amp

fot. Facebook/Tomasz Grodzki

Gdy prof. Tomasz Grodzki obejmował funkcję marszałka Senatu, apelował do LOT-u, aby ten zwiększył liczbę połączeń między Warszawą i Szczecinem, jego rodzinnym miastem. Bez względu na odpowiedź linii lotniczych, sam marszałek Grodzki poszedł za swoim wskazaniem. Większość podróży, które odbył rządowymi samolotami w okresie od września 2020 do grudnia 2021, zaczynały się bądź kończyły w Szczecinie. Tak wynika z wykazu lotów Grodzkiego, do którego dotarł portal polskatimes.pl.