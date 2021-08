Tak działają "Łowcy Pedofili". Przedstawiamy kulisy ich pracy. Twarda pornografia, groźby i relacje "live" z podejrzanymi

Park Żeromskiego na warszawskim Żoliborzu. 31 lipca tego roku. Jest gorąco i parno. Na jednej z ławek siedzi starszy, siwy mężczyzna, a wokół niego stoi kilka zamaskowanych osób, mających kominiarki na głowie i kamizelki taktyczne wyposażone w kaburę na broń. Jedna z nich nagrywa całe zdarzenie telefonem.

- Leszku, powiem ci kim jesteśmy – słychać zza kadru. - Tu ECPU Polska Łowcy Pedofili.

- Wiem – odpowiada siedzący na ławce starszy mężczyzna. – Ale ja nie jestem pedofilem.

- Nie jesteś pedofilem? – dopytuje głos zza kamery.

- Nie.

- Czyli jeżeli oferowałeś 12-letniemu dziecku seks, pieszczoty za 500 zł, to nie jest to pedofilia?

- Jest. Przepraszam.

- Ty mnie nie przepraszaj, ale powiedz w jakim celu wysłałeś do 12-letniego dziecka zdjęcie męskiego przyrodzenia?

- Nie wiem, żeby zaimponować? – odpowiada senior.