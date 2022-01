Tak dużo dzieci z COVID-19 w szpitalach jeszcze nie było. "Najwięcej od początku pandemii"

"Od dwóch dniu odnotowujemy już znaczące wzrosty hospitalizacji z powodu COVID-19. Wczoraj było to o 37 osób więcej, a dzisiaj – o 63 więcej" - podał wojewoda.

Ministerstwo zdrowia poinformowało w piątek o 3061 nowych zakażeniach COVID-19 na Lubelszczyźnie. Jak przekazał podczas konferencji prasowej wojewoda lubelski Lech Sprawka, wskaźnik zakażeń wynosi w piątek na Lubelszczyźnie 144 na 100 tys. mieszkańców, co plasuje region na siódmym miejscu w kraju. Z kolei pod względem wskaźnika zgonów województwo lubelskie znajduje się na czternastej pozycji w Polsce, ze wskaźnikiem 0,43 zgonów na 100 tys. osób.

Większość to dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym

Wojewoda lubelski zwrócił uwagę, że aktualnie zwiększa się liczba dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia wymagających hospitalizacji z powodu COVID-19. "Dzisiaj w szpitalach przebywa 58 dzieci, a podczas czwartej fali było to maksymalnie 47 osób. Jest to najwyższy poziom hospitalizacji dzieci i młodzieży od początku pandemii. W związku z tym zwiększyliśmy liczbę covidowych łóżek dziecięcych do poziomu 73 miejsc" – podkreślił wojewoda lubelski.