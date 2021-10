Tak duże odbicie zaskoczyło całą branżę. "Tegoroczne lato pokazało też, że klienci tęsknili za tą rozrywką"

- W 2021 roku rynek escape roomów to nie tylko tradycyjne pokoje zagadek dla grup znajomych. To też rozgrywki online w formacie live cam, gry typu point and click na urządzenia mobilne albo zagadkowe gry plenerowe. Z kolei biznes korzysta z takich działań, jak przeprowadzenie w escape roomach akcji HR-owych, pokoi mobilnych na eventy czy budowania scenografii na zamówienie. Tegoroczne lato pokazało też, że klienci tęsknili za tą rozrywką. W czerwcu i lipcu odnotowaliśmy wzrost zainteresowania pokojami - z perspektywy ogólnopolskich rezerwacji dokonywanych przez nasz marketplace - względem ubiegłego roku o około 40 proc. Jeszcze bardziej zaskoczył nas sierpień, który był lepszy od lipca o dodatkowe 35 proc. – mówi Bartosz Idzikowski z serwisu Lock.me.